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CHP'de hareketli saatler! Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarıyla görüştü

A Haber
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Giriş: 04.03.2023 14:10
Meral Akşener masadan kalkmasıyla, 6'lı koalisyon resmen dağıldı. Dün Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında olağanüstü toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu bugün de bir araya geliyor. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu Ankara'dan CHP Genel Merkezi'nden detayları aktardı.
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