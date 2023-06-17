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CHP'de genel başkanlık için 4. isim! Avukat Mustafa Kemal Çiçek açıkladı

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Giriş: 17.06.2023 23:37
14-28 Mayıs seçimlerinde ortaya çıkan acı tablo sonrası CHP paramparça olmaya yüz tuttu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu devirmek için ‘değişim’ diyen Ekrem İmamoğlu’na yanıt kısa sürede Özgür Özel’den geldi. Özel, “Ben de adayım” dedi. Daha sonra Ankara’da İmamoğlu’nun kulağını çeken Kılıçdaroğlu, ‘Kaptan benim! İşine bak’’ mesajı verdi. CHP’de koltuk savaşları iyice kızışırken A Haber’de ‘CHP’de genel başkanlık için yeni isimler çıkar mı?’ sorusuna yanıt arandı. Bu kritik soruya CHP’nin eski Avukatı Mustafa Kemal Çiçek yanıt vererek konuşulan ismi açıkladı. İşte detaylar…
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