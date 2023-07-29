29 Temmuz 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP'de değişim tartışması | Kılıçdarolu PM’de temizliğe mi hazırlanıyor? İmamoğlu'nun değişim çağrısı nasıl sonuçlanacak?
CHP'de değişim tartışmaları devam ederken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi'nde temizliğe hazırlandığı iddiası gündeme geldi. Peki Kılıçdaroğlu kimlerin üzerine çizdi, kimler tasfiye edilecek? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.