CHP’de bayram sonrası kritik toplantı! Kılıçdaroğlu kimlerle yola devam edecek?

Kurban bayramı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi’nde iki kritik toplantısı gerçekleşecek. Kemal Kılıçdaroğlu önce yeni seçilen Parti Meclisi üyeleri ile bir araya gelecek daha sonra da yeni ‘A Takımı’nı belirleyecek. Peki kulislerde CHP’nin yeni vitrini için kimin adı geçiyor? Kılıçdaroğlu kimlerle yola devam edecek? Tüm bu soruların cevabını A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş verdi.