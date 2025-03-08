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CHP’de Adnan Beker krizi! Özel’den Yavaş’a cevap geldi

CHP’de Adnan Beker krizi! Özel’den Yavaş’a cevap geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.03.2025 09:08
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski İYİ Partili Adnan Beker'in CHP'ye katılmasına ilişkin tepkilere yanıt verdi. Beker'in katılımını eleştirenlere 14 Mayıs seçiminde Altılı Masa'daki partilere 39 milletvekili verildiğini hatırlatarak tepki gösterdi. Özel'in hedefinde kendisini yalanlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. İki isim arasında Beker tartışması yaşanırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da ön seçim sonucunu beklemeden adaylığını sosyal medyadan duyurdu.
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CHP’de Adnan Beker krizi! Özel’den Yavaş’a cevap geldi
CHP’de Adnan Beker krizi!
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