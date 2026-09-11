-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Başkan Erdoğan'dan Büyük Türkiye Mutabakatı çağrısı: Cephe siyasetinden tamamen kurtulmalıyız
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'dan Büyük Türkiye Mutabakatı çağrısı: Cephe siyasetinden tamamen kurtulmalıyız

Başkan Erdoğan, Rize'de katıldığı AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Türkiye'yi dünya devi yapacağız” mesajını verirken, 25 yıllık süreçte hayata geçirilen hizmetlere dikkat çekti. “Hamaset yapan değil, eserleriyle konuşan bir hareketiz” diyen Erdoğan, Türkiye'nin ekonomiden savunmaya, sağlıktan teknolojiye kadar birçok alanda önemli bir dönüşüm geçirdiğini vurguladı.

Minibüslerde POS cihazıyla ödeme dönemi
Sonraki Video
Minibüslerde POS cihazıyla ödeme dönemi
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar