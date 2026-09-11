Başkan Erdoğan'dan Büyük Türkiye Mutabakatı çağrısı: Cephe siyasetinden tamamen kurtulmalıyız

Başkan Erdoğan, Rize'de katıldığı AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Türkiye'yi dünya devi yapacağız” mesajını verirken, 25 yıllık süreçte hayata geçirilen hizmetlere dikkat çekti. “Hamaset yapan değil, eserleriyle konuşan bir hareketiz” diyen Erdoğan, Türkiye'nin ekonomiden savunmaya, sağlıktan teknolojiye kadar birçok alanda önemli bir dönüşüm geçirdiğini vurguladı.