15 Ağustos 2024, Perşembe
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CHP’de adaylık savaşı erken başladı! Özgür Özel’in rakipleri çoğalıyor mu? Bomba iddia
CHP'de olağanüstü tüzük kurultayı takviminin açıklanmasıyla başlayan yarış büyüyor. Koltuğu Özel'e kaptıran eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tüzük kurultayını seçimli kurultaya çevirme hamlesi yapabileceği belirtilirken, ortaya çok konuşulacak başka bir iddia atıldı. Eski CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de CHP'nin başına geçmek istediği öne sürüldü. Soyer ise iddiaları yalanlamak bir yana doğrularcasına bir açıklama yaptı.