31 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’de aday kavgası, Meclis’te provokasyon! Gündemin sıcak gelişmelerine A Haber’de çarpıcı yorumlar

CHP’de aday kavgası, Meclis’te provokasyon! Gündemin sıcak gelişmelerine A Haber’de çarpıcı yorumlar

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.01.2024 11:23
Güncelleme:31.01.2024 11:41
CHP’nin İzmir adayları krize neden olurken Özgür Özel’in kendi istediği ismi aday yapması teşkilatları karıştırdı. Bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak ise “demli çaylar içtik” denilerek tam gaz sürüyor. Meclis’te ise Gezi terörünün başaktörü Can Atalay ise için ortalığı karıştırdılar. Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Murat Özer değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor!
Depremzedeler yeni yuvalarına kavuşuyor!
Vekiller birbirine girdi! İşte o anlar...
Vekiller birbirine girdi! İşte o anlar...
A Haber katliam yapılan hastanede
A Haber katliam yapılan hastanede
Bizi engellemeye çalışan Saraçhane
"Bizi engellemeye çalışan Saraçhane"
Otomobillerde kara kutu dönemi!
Otomobillerde "kara kutu" dönemi!
Taciz ateşi açan 13 PKK’lı öldürüldü
Taciz ateşi açan 13 PKK'lı öldürüldü
YSK’dan oy pusulası açıklaması
YSK'dan oy pusulası açıklaması
3’lü başkan krizi! Terörün başaktörüne tam destek
3'lü başkan krizi! Terörün başaktörüne tam destek
İşte 2023 yılı turizm verileri!
İşte 2023 yılı turizm verileri!
Trafik cezalarında yeni dönem!
Trafik cezalarında yeni dönem!
DEM Böcek’e oy verecek mi?
DEM Böcek’e oy verecek mi?
Ana tema gerçek belediyecilik!
Ana tema gerçek belediyecilik!
Daha Fazla Video Göster