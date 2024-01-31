CHP’de aday kavgası, Meclis’te provokasyon! Gündemin sıcak gelişmelerine A Haber’de çarpıcı yorumlar

CHP’nin İzmir adayları krize neden olurken Özgür Özel’in kendi istediği ismi aday yapması teşkilatları karıştırdı. Bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak ise “demli çaylar içtik” denilerek tam gaz sürüyor. Meclis’te ise Gezi terörünün başaktörü Can Atalay ise için ortalığı karıştırdılar. Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Murat Özer değerlendirdi.

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