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CHP’de Abdullah Gül krizi! Canlı yayında çarpıcı açıklama: Parti içi iktidarı hedefliyorlar

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Giriş: 19.08.2020 11:53
Güncelleme:19.08.2020 12:00
Siyasetin gündemi CHP’deki Abdullah Gül tartışması. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olarak sürekli Abdullah Gül ismini gündemde tutması partide ve Millet İttifakı’nda krize neden olmuş durumda. Birçok CHP’li vekil ve üye Kılıçdaroğlu’na sosyal medyadan tepki gösterdi. İYİ Parti’den de tepkiler yükseldi. Kılıçdaroğlu Gül ismini neden sürekli gündemde tutuyor? CHP’de ‘Gül’ krizi nasıl sonuçlanacak? Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayını kim belirleyecek? Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin ve gazeteci-yazar Avni Özgürel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Siyasetin gündemi CHP'deki Abdullah Gül tartışması. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak sürekli Abdullah Gül ismini gündemde tutması partide ve Millet İttifakı'nda krize neden olmuş durumda. Birçok CHP'li vekil ve üye Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi. İYİ Parti'den de tepkiler yükseldi. Kılıçdaroğlu Gül ismini neden sürekli gündemde tutuyor? CHP'de 'Gül' krizi nasıl sonuçlanacak? Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin ve gazeteci-yazar Avni Özgürel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamaların satır başları;

İÇE SİNEN BİR ADAYLIK DEĞİL

Gazeteci-yazar Avni Özgürel; Akıllarına gelen isim geçen sefer de Abdullah Gül'ün ismi geriye çekilmiş bu arada çok ısrarcı olması dolayısıyla Muharrem İnce aday olmuştu. Bu içe sinen bir adaylık değil. Kılıçdaroğlu'nun zihnindeki isim Abdullah Gül'dü. Bugün de benzer bir tabloda Abdullah Gül'ün isminin zikredilmesine en azından bir itirazı gelmedi Kılıçdaroğlu'nun. Abdullah Gül'den de itiraz bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla ben aynı sürecin benzer bir sürecin yine CHP tarafından izlenebileceğini intibasını ediniyorum.

NEDEN KENDİ İÇİNDEN BİR ADAY ÇIKARMIYOR?

Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin;

CHP içerisinde bir ekip Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini yavaş yavaş dile getirmeye başladılar. Böyle bir beklenti var. Hayata geçmesi zor başarılı olması imkansız bir senaryo. Bu teklifi getirenler aslında CHP'de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile birlikte sona ermesini isteyen ve partide yönetimsel değişikliği isteyenler. Bunlar parti içi iktidarı hedefliyorlar.

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