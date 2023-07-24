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CHP’de 12 saat süren kritik toplantı! CHP’de görevden almalara itiraz reddedildi

A Haber
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Giriş: 24.07.2023 09:16
Bir yanda Zoom toplantısının yankıları diğer yanda Kılıçdaroğülu ile Özdağ arasındaki mutabakat krizi. CHP Parti Meclisi bu krizler gölgesinde toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 12 saat sürdü. Toplantıda parti içi muhalefetin talebi ile görevden alınan il ve ilçe başkanlarının göreve iadesi için oylama yapıldı. Meclis üyeleri göreve iade için gereken 40 oyu vermeyince MYK'nın görevden almaları kesinleşti.
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