23 Eylül 2021, Perşembe
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CHP yurt eylemine öğrenci taşıdı! CHP gençler üzerinden neyi hedefliyor?
Cumhuriyet Halk Partisi, yurtlar üzerinden yeni bir algı çalışması başlattı. İzmir'de yurt bulamadıkları gerekçesiyle parkta eylem yapan yaklaşık 20 kişi Katip Çelebi Üniversitesi'nin önüne seçim aracıyla getirildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili değerlendirdi.