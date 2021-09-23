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CHP yurt eylemine öğrenci taşıdı! CHP gençler üzerinden neyi hedefliyor?

A Haber
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Giriş: 23.09.2021 11:49
Güncelleme:23.09.2021 12:39
Cumhuriyet Halk Partisi, yurtlar üzerinden yeni bir algı çalışması başlattı. İzmir'de yurt bulamadıkları gerekçesiyle parkta eylem yapan yaklaşık 20 kişi Katip Çelebi Üniversitesi'nin önüne seçim aracıyla getirildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili değerlendirdi.
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