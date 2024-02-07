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CHP yandaşlarından zehir zemberek sözler: Özel'e inandınız çok safmışsınız! "Evet safmışız" itirafı...

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Giriş: 07.02.2024 23:49
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever, CHP’de “değişim” rüzgarı estirerek koltuğa zıplayan emanetçi başkan Özgür Özel'i bombaladı. Daha önce CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "Güven vermeyen bir belediye başkanı" ifadelerini kullanmıştı. Aysever, CHP'li Ayhan Kara'nın "Özgür Özel ile değişim inanmıştık" sözlerine yönelik "Çok safmışsınız" dedi. CHP'li Kara ise, "Saf olduğumu kabul ediyorum." diyerek CHP'deki büyük krizi bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.
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