24 Nisan 2023, Pazartesi
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CHP yandaşları Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı: CHP'de FETÖ'cülerin ne işi var?
Son dakika haberi | 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, CHP'nin açıkladığı milletvekili aday listeleri sonrası parti içerisinden "FETÖ'cü adaylar" tepkileri yükselmeye devam ediyor. CHP yandaşı gazetecilerden Şaban Sevinç ile Meral Akşener'in "Elimde dosyalar var" diyerek tehdit eden eski Bakan Yaşar Okuyan'ın katıldığı yayında Kılıçdaroğlu'na sert sözler söylenirken "Kılıçdaroğlu'nun partisinde FETÖ'cü alçakların ne işi var." ifadeleri kullanıldı.