24 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP yandaşları Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı: CHP'de FETÖ'cülerin ne işi var?

CHP yandaşları Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı: CHP'de FETÖ'cülerin ne işi var?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.04.2023 13:12
Son dakika haberi | 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, CHP'nin açıkladığı milletvekili aday listeleri sonrası parti içerisinden "FETÖ'cü adaylar" tepkileri yükselmeye devam ediyor. CHP yandaşı gazetecilerden Şaban Sevinç ile Meral Akşener'in "Elimde dosyalar var" diyerek tehdit eden eski Bakan Yaşar Okuyan'ın katıldığı yayında Kılıçdaroğlu'na sert sözler söylenirken "Kılıçdaroğlu'nun partisinde FETÖ'cü alçakların ne işi var." ifadeleri kullanıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bu da bayram sohbetleri anketi!
Bu da bayram sohbetleri anketi!
CHP yandaşları Kılıçdaroğlu’na isyan bayrağını açtı
CHP yandaşları Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı
Ermenilerin sözde soykırım yalanı!
Ermenilerin sözde soykırım yalanı!
Almanya’da yine çifte standart!
Almanya'da yine çifte standart!
YSK yurt dışına heyet gönderiyor
YSK yurt dışına heyet gönderiyor
Provoke etmek isteyenlere adeta ders verdi!
Provoke etmek isteyenlere adeta ders verdi!
İlk misafirleri Erdoğan ve Bahçeli oldu
İlk misafirleri Erdoğan ve Bahçeli oldu
Seçmenin nabzı son anketlere yansıdı
Seçmenin nabzı son anketlere yansıdı
Bakan Akar’dan “dörtlü toplantı” açıklaması
Bakan Akar’dan “dörtlü toplantı” açıklaması
Sudan’da Türk vatandaşları tahliye ediliyor
Sudan’da Türk vatandaşları tahliye ediliyor
Moskova’da 4’lü Suriye zirvesi
Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi
HDP’li Türk’ten Akşener’e: Varlığımıza alışın
HDP’li Türk’ten Akşener’e: Varlığımıza alışın
Daha Fazla Video Göster