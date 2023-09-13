13 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP yandaşları kavgaya tutuştu! Uğur Dündar ile Enver Aysever arasında laf dalaşı: Atatürk'ü pazarladınız

CHP yandaşları kavgaya tutuştu! Uğur Dündar ile Enver Aysever arasında laf dalaşı: Atatürk'ü pazarladınız

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2023 22:08
CHP yandaşları Enver Aysever ile Uğur Dündar, sosyal medya üzerinden laf dalaşına girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, seçim döneminde destek veren fakat hezimetin ardından, ‘değişim’ seslerini yükselten Uğur Dündar’ı tutarsızlığı üzerinden vuran CHP’li Aysever’e sert bir kontra geldi. Aysever'i 'Asalak Barbie' olarak nitelendiren Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'li belediyelerden mamalandığı için Cumhuriyet Gazetesi'nden kovuldu" dedi. Dündar'a 'Pişmaniye duayen' diyen Aysever ise, "Para için Atatürk'ü pazarladınız. Eğer bunu bir daha yaparsan seninle bozuşuruz" ifadelerini kullandı.
CHP’de yandaş kavgası: Atatürk’ü pazarladınız
CHP'de yandaş kavgası: Atatürk'ü pazarladınız
Ordu Şehir Hastanesi hızla yükseliyor!
Ordu Şehir Hastanesi hızla yükseliyor!
Madende göçük! AK Partili vekiller A Haber’de
Madende göçük! AK Partili vekiller A Haber’de
Zonguldak’taki göçükte 1 can kaybı
Zonguldak’taki göçükte 1 can kaybı
Zonguldak Valisi A Haber’de
Zonguldak Valisi A Haber'de
Şırnak’ta 14 bölgeye girişler yasaklandı!
Şırnak’ta 14 bölgeye girişler yasaklandı!
CHP ilçe merkez kongresinde ortalık karıştı
CHP ilçe merkez kongresinde ortalık karıştı
Zonguldak’ta maden ocağında göçük!
Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
Ukrayna Kırım’daki Sivastopol’u vurdu!
Ukrayna Kırım’daki Sivastopol’u vurdu!
Yunan’a geçit vermeyen topraklar
Yunan’a geçit vermeyen topraklar
Yanardağın öfekesi! İşte o anlar
Yanardağın öfekesi! İşte o anlar
Sudan lideri geliyor
Sudan lideri geliyor
Daha Fazla Video Göster