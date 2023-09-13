13 Eylül 2023, Çarşamba
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CHP yandaşları kavgaya tutuştu! Uğur Dündar ile Enver Aysever arasında laf dalaşı: Atatürk'ü pazarladınız
CHP yandaşları Enver Aysever ile Uğur Dündar, sosyal medya üzerinden laf dalaşına girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, seçim döneminde destek veren fakat hezimetin ardından, ‘değişim’ seslerini yükselten Uğur Dündar’ı tutarsızlığı üzerinden vuran CHP’li Aysever’e sert bir kontra geldi. Aysever'i 'Asalak Barbie' olarak nitelendiren Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'li belediyelerden mamalandığı için Cumhuriyet Gazetesi'nden kovuldu" dedi. Dündar'a 'Pişmaniye duayen' diyen Aysever ise, "Para için Atatürk'ü pazarladınız. Eğer bunu bir daha yaparsan seninle bozuşuruz" ifadelerini kullandı.