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CHP yandaşı Yarkadaş'tan bomba kulis! İmamoğlu 'Sonuna kadar çarpışacağım' dedi! Şükrü Genç'e sert çıktı: Tarafınızı seçin

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Giriş: 26.09.2023 01:31
CHP yandaşı Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kapalı toplantısıyla ilgili verdiği kuliste "Mesele CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimine gelince İmamoğlu, Özgür Çelik’i işaret ederek ‘Tek aday, ortak aday yok, aday çıkarabilen herkes adayını çıkarsın, sonuna kadar çarpışacağım, sonuna kadar gideceğim’ diyor." ifadelerine yer verdi. Yarkadaş, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in İmamoğlu'nu üslubu dolayısıyla uyarmasından sonra İmamoğlu'nun "tarafınızı seçin" dediğini aktardı.
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