Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği dünya basınında! Türkiye'nin hamleleri manşetlerde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği ve Türkiye'nin uluslararası alandaki hamleleri dünya basınının gündeminde. Avrupa'dan Orta Doğu'ya farklı yayın organları, Türkiye'nin diplomatik temaslarını, savunma sanayiindeki yükselişini ve Mavi Vatan'daki adımlarını mercek altına aldı. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi İsrail basınında da yer buldu. Tel Aviv merkezli Maariv'in görüşmeyi “büyük bir hamle” olarak değerlendirdiği ve gelişmenin İsrail açısından etkilerini ele aldığı aktarıldı.