Milyonların gözü Ocak 2027 zammında: Emekli ve memurun yeni maaş tablosu

Ocak 2027'de emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için enflasyon tahminleri üzerinden yeni hesaplamalar ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmini ve piyasa katılımcılarının yüzde 29,43'lük beklentisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların zam oranlarına ilişkin tabloyu şekillendirdi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında olası zam oranlarını ve en düşük maaşların ulaşabileceği seviyeleri tek tek değerlendirdi.