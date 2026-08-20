Trump'tan İran'a "ekonomik savaş" tehdidi: Küresel piyasalar nasıl etkilenecek?

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırım ve ambargo tehdidi, küresel ekonomide yeni bir belirsizlik başlattı. İran'la ticaret yapan üçüncü ülkeleri ve şirketleri de kapsayabilecek ikincil yaptırım ihtimali, enerji piyasalarından küresel ticarete kadar geniş bir alanda endişeye yol açtı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, Trump'ın hamlesini A Haber canlı yayınında değerlendirerek, yaptırımların İran'ın yanı sıra İran'la ticaret yapan ülkeleri ve şirketleri de doğrudan etkileyebileceği uyarısında bulundu.