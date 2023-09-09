09 Eylül 2023, Cumartesi
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CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç'ten Kılıçdaroğlu açıklaması: Akşener'e açık kapı
Meral Akşener'in sergilediği muğlak tutumu CHP'de Kılıçdaroğlu'na yakın bir isme sorduğunu ifade eden yandaş gazeteci Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun Akşener'in açıklamaları karşısında sergilediği tavrı hakkında, CHP'li ismin "Olur öyle açıklamalar, zamanı gelince oturur, konuşuruz noktasında bakıyor Kemal Bey" dediğini aktardı.