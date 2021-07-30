CHP ve İYİ Parti yangını siyasete alet etti!

Eleştirinin de bir zamanı var. Türkiye zor ve sıkıntılı bir süreçten geçerken, ciğerlerimiz yanarken, Türkiye'nin güneyi alevlere teslim olmuşken ekiplerin enerjisini yok eden, yangınla mücadeleye yaptıkları açıklamayla darbe indiren siyasetçiler var. CHP ve İYİ Partili bazı isimler yangını siyasete alet etti. Hem verilen mücadeleyi yok saydı, hem de yaptıkları açıklamalarla halkı tedirgin etti.

Ülke olarak afetlerle mücadelede zorlu bir dönemden geçiyoruz. Geçen hafta Rize ve Artvin'de meydana gelen sel afetinin ardından şimdi de yurdun pek çok kentinde meydana gelen yangınlarla mücadele ediyoruz.

Devlet tüm gücüyle bu afetlerle mücadele ederken CHP ve İYİ Partili bazı isimler yangını siyasete alet etti. Krizi fırsat bilip kirli algı oyunlarına başlayan muhalefet, hem mücadeleyi yok saydı hem de vatandaşı korkutan açıklamalarda bulundu.

DEVLET TÜM İMKANLARIYLA SEFERBER

Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye ve daha birçok ilimizde ormanlardan alevler yükseldi. Devlet tüm imkanları ile yangınları söndürmek için seferber oldu.

3 BAKAN SÜRECİN BAŞINDAN İTİBAREN SAHADA

3 bakan sürecin ilk anların itibaren sahada bulundu. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başta olmak üzere diğer bakanların katılması suretiyle Antalya ve diğer illerimizdeki yangınların koordinasyonu için bölgede çalışmalar gerçekleştiriyor.

KİRLİ ALGI OYUNU

Millet İttifakı'nda olan CHP ve İYİ Partili bazı isimler ise oy kaygısıyla yangını siyasete alet etti. Asılsız iddialarla etik olmayan bir şekilde afetle mücadele çalışmaları yok sayıldı.

Fakat gerçek bu isimlerin anlattıklarından oldukça farklı. Devlet tüm imkanları ile yangının ilk anından itibaren seferber oldu. Başkan Erdoğan'da en başından bu yana süreci yakından takip ediyor.