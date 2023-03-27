CHP ve HDP'nin özerklik ittifakı! Kılıçdaroğlu'nun yıllardır değişmeyen vaadi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından HDP cephesinde büyük bir sevinç yaşandı. Siyasi hayatına başladığı ilk yıllardan beri PKK'ya özerklik vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun bu fikri, CHP için bir parti politikası haline geldi. Özerklik maddesi CHP tarafından seçim bildirgesine konulurken, Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Nuşirevan Elçi genel merkezde Türk Bayrağını kaldırarak verdiği röportajda özerklik mesajı vermişti. İşte detaylar...