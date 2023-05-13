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CHP ve HDP'liler üç hilal taşıyan otomobile saldırdı! Ortalık bir anda karıştı! İşte o anlar...

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Giriş: 13.05.2023 18:39
Türkiye'de gerçekleşecek tarihi seçimler öncesi siyasiler son miting programlarını da bugün düzenledi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Esenyurt'ta katıldığı miting sonrası CHP ve HDP'li gruplar yoldan geçen ve 3 hilalli bayrak taşıyan otomobile saldırdı. Yaşanan olay sonrası ortalık bir anda karıştı. İşte o anlar...
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