CHP ve HDP'liler üç hilal taşıyan otomobile saldırdı! Ortalık bir anda karıştı! İşte o anlar...

Türkiye'de gerçekleşecek tarihi seçimler öncesi siyasiler son miting programlarını da bugün düzenledi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Esenyurt'ta katıldığı miting sonrası CHP ve HDP'li gruplar yoldan geçen ve 3 hilalli bayrak taşıyan otomobile saldırdı. Yaşanan olay sonrası ortalık bir anda karıştı. İşte o anlar...