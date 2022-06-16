CHP ve HDP’li vekillerden korsan işlem! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya CHP ve HDP perdelemesi

Terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı CHP ve HDP iş birliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. TBMM'ye girişi neden yasaklanmıştı? Nasıl girdi? İşte detaylar...

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