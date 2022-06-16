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CHP ve HDP’li vekillerden korsan işlem! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya CHP ve HDP perdelemesi

A Haber
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Giriş: 16.06.2022 11:49
Terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı CHP ve HDP iş birliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. TBMM'ye girişi neden yasaklanmıştı? Nasıl girdi? İşte detaylar...
CHP ve HDP’li vekillerden korsan işlem! CHP VE HDP'Lİ VEKİLLERDEN KORSAN İŞLEM!

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