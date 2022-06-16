16 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri CHP ve HDP’li vekillerden korsan işlem! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya CHP ve HDP perdelemesi

CHP ve HDP’li vekillerden korsan işlem! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya CHP ve HDP perdelemesi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
ABONE OL
CHP ve HDP’li vekillerden korsan işlem! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya CHP ve HDP perdelemesi

Terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı CHP ve HDP iş birliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. TBMM'ye girişi neden yasaklanmıştı? Nasıl girdi? İşte detaylar...

CHP'li ve HDP'li vekiller pes dedirten bir olaya imza attı.

CHP ve HDP’li vekillerden korsan işlem! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya CHP ve HDP perdelemesi

Meclis'e girişi yasak olan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı Meclis'e sokarak basın toplantısı yaptırdılar.

CHP ve HDP’li vekillerden korsan işlem! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya CHP ve HDP perdelemesi

Fincancı zaman zaman terörle mücadeleye yönelik itirazlarıyla gündem olan ayrıca terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanan bir isim.

CHP ve HDP’li vekillerden korsan işlem! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya CHP ve HDP perdelemesi

TBB Başkanı Fincancı daha önce Meclis'te izin almadan basın toplantısı yapınca, TBMM'ye girişi yasaklanmıştı.

CHP ve HDP’li vekillerden korsan işlem! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya CHP ve HDP perdelemesi

Öyle ki Meclis kapılarında giriş yasağı olanların listesi bulunuyor. İşte bu listenin başında olan isimlerden biri de Fincancı.

CHP ve HDP’li vekillerden korsan işlem! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya CHP ve HDP perdelemesi

Normal yolla Meclis kampüsüne girmesi mümkün değil. İşte bu yasağı CHP ve HDP'li vekiller deldi.

CHP ve HDP’li vekillerden korsan işlem! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya CHP ve HDP perdelemesi

Vekillerin araçları Meclis'e girişte aranmıyor. Bunu bilen birkaç vekil ise Fincancı'yı aracına alarak içeri soktu.

CHP ve HDP’li vekillerden korsan işlem! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya CHP ve HDP perdelemesi

Korsan bir şekilde Meclis'e sokulmakla kalmadı. Fincancı'yla birlikte CHP'li ve HDP'li milletvekilleri basın toplantı salonunda kameraların karşısına geçti.

CHP ve HDP’li vekillerden korsan işlem! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya CHP ve HDP perdelemesi

Meclis Başkanlığı Şebnem Korur Fincancı'nın hangi vekilin aracıyla girdiği tespit etmeye çalışıyor.

CHP ve HDP’li vekillerden korsan işlem! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya CHP ve HDP perdelemesi

Tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.

CHP ve HDP’li vekillerden korsan işlem! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya CHP ve HDP perdelemesi

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

CHP ve HDP’li vekillerden korsan işlem! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya CHP ve HDP perdelemesi

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

CHP ve HDP’li vekillerden korsan işlem! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya CHP ve HDP perdelemesi

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA