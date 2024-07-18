CHP Tanju Özcan’ı disipline sevk etti

CHP'de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan "50 vekil kavgası" Özcan'ın disipline gönderilmesiyle son buldu. CHP, Kılıçdaroğlu'na "50 sandık vekili varmış! Sen tanrı mısın, tarikat lideri mi?"diye soran Tanju Özcan'ı disipline sevk etti.

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