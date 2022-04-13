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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan büyük gaf: Ülkemizin önündeki en önemli sorun genel başkanımız

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Giriş: 13.04.2022 17:54
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin yaptığı açıklamalar esnasında büyük bir gafa imza attı. Öztrak "Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız" ifadelerini kullanırken o anlar sosyal medyada gündem oldu.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan büyük gaf
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