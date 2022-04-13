CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan büyük gaf: Ülkemizin önündeki en önemli sorun genel başkanımız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin yaptığı açıklamalar esnasında büyük bir gafa imza attı. Öztrak "Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız" ifadelerini kullanırken o anlar sosyal medyada gündem oldu.