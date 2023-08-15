CHP seçmenine güven vermiyor! Eski CHP Genel Sekreteri Sevigen'den A Haber’de ‘yerel seçimler’ göndermesi

Seçimlerde aldığı mağlubiyetle siyaset tarihine kaybettiği yeni bir seçimle adını yazdıran ve ‘istifa’ çağrılarına rağmen koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rakipleri bir bir yok etmeye başladı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu İstanbul üzerinden boğma planı yapıyor. CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, A Haber’de yaptığı açıklamalarda CHP’yi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘yerel seçimler’ üzerinden vurdu. Sevigen, “Kılıçdaroğlu, genel başkan olduğu sürece insanlar sandığa gitmeyecek.” ifadelerini kullandı.