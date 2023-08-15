15 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP seçmenine güven vermiyor! Eski CHP Genel Sekreteri Sevigen'den A Haber’de ‘yerel seçimler’ göndermesi

CHP seçmenine güven vermiyor! Eski CHP Genel Sekreteri Sevigen'den A Haber’de ‘yerel seçimler’ göndermesi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2023 22:04
Seçimlerde aldığı mağlubiyetle siyaset tarihine kaybettiği yeni bir seçimle adını yazdıran ve ‘istifa’ çağrılarına rağmen koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rakipleri bir bir yok etmeye başladı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu İstanbul üzerinden boğma planı yapıyor. CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, A Haber’de yaptığı açıklamalarda CHP’yi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘yerel seçimler’ üzerinden vurdu. Sevigen, “Kılıçdaroğlu, genel başkan olduğu sürece insanlar sandığa gitmeyecek.” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu olduğu için seçmen sandığa gitmez
"Kılıçdaroğlu olduğu için seçmen sandığa gitmez"
Çekya’da Atatürk heykeli talebine ret
Çekya'da Atatürk heykeli talebine ret
İmamoğlu’nun 2028 planı: Tavşan aday formülü
İmamoğlu'nun 2028 planı: Tavşan aday formülü
İmamoğlu aday olmayacak mı?
İmamoğlu aday olmayacak mı?
Antalya’da korkutan orman yangını!
Antalya'da korkutan orman yangını!
CHP yandaşlarından İmamoğlu’na eleştiri
CHP yandaşlarından İmamoğlu'na eleştiri
Rus askerinden Karadeniz’de Türk gemisine baskın
Rus askerinden Karadeniz'de Türk gemisine baskın
Adaylık sonrası pazarlık zamanı
Adaylık sonrası pazarlık zamanı
’Değişim’de geri vites! İmamoğlu havlu attı
'Değişim'de geri vites! İmamoğlu havlu attı
İBB, AK Parti projelerini mi sahipleniyor?
İBB, AK Parti projelerini mi sahipleniyor?
İBB son 4 yılda nasıl yönetildi?
İBB son 4 yılda nasıl yönetildi?
Karlov suikastında yeni gelişme
Karlov suikastında yeni gelişme
Daha Fazla Video Göster