15 Ağustos 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP seçmenine güven vermiyor! Eski CHP Genel Sekreteri Sevigen'den A Haber’de ‘yerel seçimler’ göndermesi
Seçimlerde aldığı mağlubiyetle siyaset tarihine kaybettiği yeni bir seçimle adını yazdıran ve ‘istifa’ çağrılarına rağmen koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rakipleri bir bir yok etmeye başladı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu İstanbul üzerinden boğma planı yapıyor. CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, A Haber’de yaptığı açıklamalarda CHP’yi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘yerel seçimler’ üzerinden vurdu. Sevigen, “Kılıçdaroğlu, genel başkan olduğu sürece insanlar sandığa gitmeyecek.” ifadelerini kullandı.