19 Ocak 2022, Çarşamba
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CHP o fotoğraflara neden sessiz? Sert tepki: HDP - PKK ilişkisini milletimizin gözünden kaçırmaya çalışıyorlar
Son dakika haberi... HDP'li vekil Semra Güzel'in terör kampında ortaya çıkan fotoğraflarına tepkiler sürerken muhalefet sessizliğini sürdürüyor. Teröristle fotoğrafa muhalefet neden somut tepki göstermiyor? CHP neden kınayamıyor? Millet İttifakı'nda tezkereden sonra 'fezleke' çatlağı mı? TBMM Anaya Komisyon Üyesi ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, A Haber’de Erkan Tan ile Sabah Ajansı’nda gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.