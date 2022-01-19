19 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP o fotoğraflara neden sessiz? Sert tepki: HDP - PKK ilişkisini milletimizin gözünden kaçırmaya çalışıyorlar

CHP o fotoğraflara neden sessiz? Sert tepki: HDP - PKK ilişkisini milletimizin gözünden kaçırmaya çalışıyorlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.01.2022 09:19
Son dakika haberi... HDP'li vekil Semra Güzel'in terör kampında ortaya çıkan fotoğraflarına tepkiler sürerken muhalefet sessizliğini sürdürüyor. Teröristle fotoğrafa muhalefet neden somut tepki göstermiyor? CHP neden kınayamıyor? Millet İttifakı'nda tezkereden sonra 'fezleke' çatlağı mı? TBMM Anaya Komisyon Üyesi ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, A Haber’de Erkan Tan ile Sabah Ajansı’nda gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
CHP o fotoğraflara neden sessiz? CHP O FOTOĞRAFLARA NEDEN SESSİZ?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP o fotoğraflara neden sessiz?
CHP o fotoğraflara neden sessiz?
Diz boyu kar! İnanılmaz görüntüler
Diz boyu kar! İnanılmaz görüntüler
Ankara’nın gündeminde ne var? Başkan Erdoğan’ın programı nasıl?
Ankara’nın gündeminde ne var? Başkan Erdoğan’ın programı nasıl?
Yunanistan, GKRY ve İsrail’e soğuk duş!
Yunanistan, GKRY ve İsrail’e soğuk duş!
Rekabet Kurulu’ndan çok sayıda markete ceza!
Rekabet Kurulu'ndan çok sayıda markete ceza!
Muğla’da feci kaza!
Muğla'da feci kaza!
Başkan Erdoğan ve Sırp mevkidaşı Vucic’den ortak açıklama
Başkan Erdoğan ve Sırp mevkidaşı Vucic'den ortak açıklama
24 araç birbirine girdi! Yoğun kar kaza getirdi
24 araç birbirine girdi! Yoğun kar kaza getirdi
Kendini yakan kömürcünün son sözleri!
Kendini yakan kömürcünün son sözleri!
CHP’li Beşiktaş Belediyesi akrabalar emanet
CHP’li Beşiktaş Belediyesi akrabalar emanet
İhale karşılığında 10 bürokrata rüşvet
İhale karşılığında 10 bürokrata rüşvet
İBB’den Ayasofya skandalı! Tepkiler gelince müze ifadesini kaldırdı
İBB’den Ayasofya skandalı! Tepkiler gelince müze ifadesini kaldırdı
Daha Fazla Video Göster