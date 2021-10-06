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CHP neden "Kürt sorunu" tartışması yapıyor? A Haber'de çarpıcı açıklamalar: Üst aklın verdiği direktifler! Algı peşindeler

A Haber
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Giriş: 06.10.2021 10:05
Son dakika haberi... 6-8 Ekim provokasyonunda neler yaşandı? HDP Kürtlerin temsilcisi mi? CHP “Kürt sorunu” tartışmasıyla neyi amaçlıyor? Muhalefet neden parlamenter sistem istiyor? Yeni veri düzenlemesi ile esnaf ne kazanacak? Esnafa hangi kolaylıklar sağlanacak? AK Parti Ağrı Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Çarpıcı açıklamalar: Üst aklın verdiği direktifler! ÇARPICI AÇIKLAMALAR: ÜST AKLIN VERDİĞİ DİREKTİFLER!
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Çarpıcı açıklamalar: Üst aklın verdiği direktifler!
Çarpıcı açıklamalar: Üst aklın verdiği direktifler!
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