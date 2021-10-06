CHP neden "Kürt sorunu" tartışması yapıyor? A Haber'de çarpıcı açıklamalar: Üst aklın verdiği direktifler! Algı peşindeler

Son dakika haberi... 6-8 Ekim provokasyonunda neler yaşandı? HDP Kürtlerin temsilcisi mi? CHP “Kürt sorunu” tartışmasıyla neyi amaçlıyor? Muhalefet neden parlamenter sistem istiyor? Yeni veri düzenlemesi ile esnaf ne kazanacak? Esnafa hangi kolaylıklar sağlanacak? AK Parti Ağrı Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN