Muharrem İnce'den CHP'nin küskünleri için harekete geçti |Video

Muharrem İnce kuracağı Memleket Partisi için "CHP'nin küskünleri" olarak bilinen eski ağır topların kapısını çalacak. aralarında Hakkı Süha Okay, Yılmaz Ateş gibi isimlerin de bulunduğu o küskünlerden destek istemeye hazırlanan İnce, CHP tabanı tarafından sevilen sayılan kişileri de ziyaret edecek. Önder Sav ve Şahin Mengü'nün bilgisine başvuracak.

Üç milletvekilinin istifası CHP'yi sarstı.

Bazı vekillerin de istifa kervanına katılacağı iddiası parti yönetimini harekete geçirdi.

Ancak Muharrem İnce'nin hedefinde eski küskünler var.

VEKİLLER CHP'YE REST ÇEKTİ

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel CHP'ye rest çekerek, partiden ayrıldı

HDP ile ittifak kurulması, Atatürkçü çizgiden uzaklaşılması ve parti içi demokrasinin sağlanamaması gibi sebeplerle parti yönetimini eleştiren ekibin

önümüzdeki günlerde Muharrem İnce ile hareket edeceği iddia edildi.

MUHARREM İNCE PARTİSİNİ NE ZAMAN KURACAK?

İnce cephesinde de yeni gelişmeler var mart ayında "Memleket Partisi" kurmaya hazırlanan İnce, kuruluş tarihini erteledi.

Simgesel bir anlam taşımasını isteyen İnce, partinin kuruluş tarihi olarak 19 Mayıs'ı belirledi.

Bu süre zarfında da çevresindeki ekibi güçlendirmeyi hedefleyen Muharrem İnce, CHP'li bazı belediye başkanlarıyla da diyalog halinde...

KÜSKÜNLER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Bu arada, Muharrem İnce CHP'li küskünlerle de temas kurmayı hedefliyor.

Eski genel başkan yardımcıları Hakkı Süha Okay ve Onur Öymen ile 2019'da partisinden ihraç edilen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş de bu isimler arasında...

CHP tabanında karşılığı olan eski grup başkanvekili Kemal Anadol ile eski genel sekreter Önder Sav ile eski milletvekilleri Şahin Mengü, Süheyl Batum ve CHP PM Üyesi Erdal Aksünger de konuşulan isimler arasında.