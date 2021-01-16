Muharrem İnce partisini ne zaman kuracak? İnce CHP’den ne zaman istifa edecek?
"Memleket Hareketi" ile il il gezen Muharrem İnce'nin şubat ayında CHP’den istifa edeceği ve mart ayında da yeni partiyi kuracağı iddia ediliyor. Muharrem İnce'nin kuracağı parti hakkındaki son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin en güçlü halkalarından biri olan Muharrem İnce, parti kurma çalışmalarını uzun süredir devam ediyor. Konunun resmiyete dökülmesi için çalışmalar hız kazandı.
Partinin isminin "Memleket Meselesi" olması bekleniyor. Öte yandan CHP'de istifa hazırlıkları var. Bu istifaların ardından Muharrem İnce'nin partisi kurulacak.
İçişlerine parti kurmak için 1 Mart'ta dilekçenin verilmesi bekleniyor. CHP'nin içindeki muhalif kanat partide demokrasinin kalmadığına inandığı için bu nedenle farklı bir yöne geçiş yapacaklar.
Partinin kurucu isimlerinden olması beklenen Hüseyin Avni Aksoy. Aksoy CHP Karabük milletvekili olarak görev yapıyor.
Hüseyin Avni Aksoy'un CHP'yi çok sert şekilde eleştirdiği biliniyor. Parti içerisinde bir ciddi rahatsızlık yaşandığı bir mektupla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildi.