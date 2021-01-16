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Muharrem İnce partisini ne zaman kuracak? İnce CHP’den ne zaman istifa edecek?

" Hareketi" ile il il gezen 'nin şubat ayında ’den istifa edeceği ve mart ayında da yeni partiyi kuracağı iddia ediliyor. Muharrem İnce'nin kuracağı parti hakkındaki son gelişmeleri muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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'nin en güçlü halkalarından biri olan , parti kurma çalışmalarını uzun süredir devam ediyor. Konunun resmiyete dökülmesi için çalışmalar hız kazandı.

Kurucular Kurulu ile 'da evinde bir toplantı gerçekleştirdi. Partinin tüzüğü büyük oranda oluşturuldu. Muharrem İnce 'den istifa edecek 3 isimle birlikte ve partiye gelecek 10 milletvekili ile birlikte harekete geçecek.

Partinin isminin " Meselesi" olması bekleniyor. Öte yandan CHP'de istifa hazırlıkları var. Bu istifaların ardından Muharrem İnce'nin partisi kurulacak.

İçişlerine parti kurmak için 1 Mart'ta dilekçenin verilmesi bekleniyor. CHP'nin içindeki muhalif kanat partide demokrasinin kalmadığına inandığı için bu nedenle farklı bir yöne geçiş yapacaklar.

Partinin kurucu isimlerinden olması beklenen . Aksoy CHP milletvekili olarak görev yapıyor.

Hüseyin Avni Aksoy'un CHP'yi çok sert şekilde eleştirdiği biliniyor. Parti içerisinde bir ciddi rahatsızlık yaşandığı bir mektupla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletildi.

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