Muharrem İnce partisini ne zaman kuracak? İnce CHP’den ne zaman istifa edecek?

Kurucular Kurulu ile Yalova'da evinde bir toplantı gerçekleştirdi. Partinin tüzüğü büyük oranda oluşturuldu. Muharrem İnce CHP'den istifa edecek 3 isimle birlikte ve partiye gelecek 10 milletvekili ile birlikte harekete geçecek.