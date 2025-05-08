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CHP mitinginde ezana büyük saygısızlık! Megafonlarla slogan attılar | Tepkiler çığ gibi...

CHP mitinginde ezana büyük saygısızlık! Megafonlarla slogan attılar | Tepkiler çığ gibi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 01:44
CHP'de her geçen gün yeni bir skandal patlak veriyor. Beyazıt Meydanı’nda toplanan CHP’lilerin sloganları yatsı ezanı okunurken yetersiz kalınca ezan sesini bastırmak için devreye megafonlar girdi. Yaşanan olayından ardından kısa sürede CHP'ye sosyal medyadan tepki yağdı. İşte detaylar...
CHP mitinginde ezana büyük saygısızlık! Megafonlarla slogan attılar | Tepkiler çığ gibi...
CHP mitinginde ezana büyük saygısızlık!
CHP mitinginde ezana büyük saygısızlık!
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