01 Nisan 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP medyası tehditte vites yükseltti! Önce Fatih Portakal şimdi de Can Ataklı! Hedefte YSK var...
CHP medyası son dönemde arttırdığı tehdit dilini bir üst seviyeye çıkardı. Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'de Fatih Portakal YSK Başkanını işaret ederek "Bu ismi unutmayın" ifadeleriyle hedef gösterdi. Bugün de Fondaş Can Ataklı, cumhurbaşkanı adaylarının anayasaya aykırı bir biçimde belirlendiğine iddia ederek Yüksek Seçim Kurulu üyelerine tehdit etti. Ataklı "Erdoğan seçilmezse durumları kötü" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... .