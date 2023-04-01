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CHP medyası tehditte vites yükseltti! Önce Fatih Portakal şimdi de Can Ataklı! Hedefte YSK var...

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Giriş: 01.04.2023 01:06
CHP medyası son dönemde arttırdığı tehdit dilini bir üst seviyeye çıkardı. Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'de Fatih Portakal YSK Başkanını işaret ederek "Bu ismi unutmayın" ifadeleriyle hedef gösterdi. Bugün de Fondaş Can Ataklı, cumhurbaşkanı adaylarının anayasaya aykırı bir biçimde belirlendiğine iddia ederek Yüksek Seçim Kurulu üyelerine tehdit etti. Ataklı "Erdoğan seçilmezse durumları kötü" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... .
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