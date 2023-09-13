13 Eylül 2023, Çarşamba
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CHP medyası Bay Kemal'e savaş açtı! Uğur Dündar ve Fatih Altaylı isyan etti: Paçan sıkıyorsa İBB başkanlığına aday ol da görelim
Seçimlerde yaşadığı ağır hezimetin ardından istifaya yanaşmayan Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde CHP kurultayına yönelik yaptığı "Ben aday olmadım, örgüt aday gösterdi" açıklamasıyla parti tabanından CHP medyasına kadar çok sayıda ismin tepkisini topladı. Uğur Dündar bugün yazdığı köşe yazısında Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken "Kılıçdaroğlu'nun pilotluğundaki CHP hızla düşüyor" ifadelerini kullandı. Diğer yandan CHP'ye yakınlığıyla bilinen Fatih Altaylı ise Bay Kemal'i yerden yere vurdu. Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun düzgün bir insan olmadığını ve herkesi aptal yerine koyduğunu ifade ederken bir de çağrıda bulundu. Altaylı Kılıçdaroğlu'na "Paçan sıkıyorsa İBB başkanlığına aday ol" dedi. İşte detaylar...