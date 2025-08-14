14 Ağustos 2025, Perşembe

Haberler Gündem Videoları CHP lideri Özgür Özel’in İBB borsası iddiası desteksiz çıktı
Giriş: 14.08.2025 12:46
CHP lideri Özgür Özel İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması hakkında "İBB borsası kuruldu, para ilişkileri var, dekontlar var" iddiasında bulunmuştu. CHP'nin HSK'ya ilettiği şikayet dilekçesinde bilgi-belge sunamadığı ortaya çıktı. Özel'in hukuk kurmaylarına beni rezil ettiniz diye kızdığı iddia edildi.
