CHP lideri Özgür Özel ile yan yana duran DEM'li Sezai Temelli İstiklal Marşı'nı okumadı!

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçim öncesi CHP'de hem aday belirleme sürecindeki kriz hem de terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile ittifak pazarlığı devam ediyor. CHP'nin lideri Özgür Özel, DİSK'in 17. Genel Kurulu'nda DEM'li Sezai Temelli ile bir araya gelirken, Temelli'nin açılış seremonisinde okunan İstiklal Marşı'na eşlik etmediği kameralara yansıdı.

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