CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler: Suriye'ye teröristleri gönderdiler |Video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı baltalayacak iftira ve karalamalarda bulundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Suriye'ye silah gönderdiler, dünyanın her tarafından teröristleri toplayıp Türkiye üzerinden gönderdiler" dedi.