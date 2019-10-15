Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı için tepki çeken sözler

Son dakika haberi... Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin PKK/YPG'li teröristleri temizlemek için sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı için skandal ifadelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı baltalayacak iftira ve karalamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Türkiye aleyhinde çok ağır karalama ve iftiraları peş peşe sıraladı. Türkiye'nin teröristleri tedavi ettirip Suriye'ye gönderdiği yalanını atan Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı gibi çok kritik bir operasyonda tıpkı Batılı medya kuruluşları gibi davrandı.



OPERASYONA KARŞI ÇIKTI



Türkiye'nin terörle mücadelesini görmezlikten gelen Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirerek, "Orta Doğu batağında ne işi var Türkiye'nin dedik. Türkiye'nin geleceği için bütün yanlışları düzeltmesi için bu orduya yetki verdik. Şehitlerimizin sorumlusu kim, kahramanlık edebiyatı yapıyorlar." ifadelerini kullandı.



TERÖRİSTLER TÜRKİYE'DE TEDAVİ EDİLMİŞ

Kılıçdaroğlu, "Suriye'ye silah gönderdiler. Suriye'ye dünyanın her tarafından teröristleri toplayıp Türkiye üzerinden gönderdiler. Suriye'de yaralanan teröristleri Türkiye'ye getirip gizli gizli tedavi edip tekrar Suriye'ye gönderdiler. Dost mu kazanırız böyle? Yanlış mı söylüyoruz? Hayır doğruyu söylüyoruz. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovmak değil, doğru söyleyeni dokuz köyde karşılamak gerekir." dedi.



SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.



