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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ayasofya davetini geri çevirdi! Kılıçdaroğlu Ayasofya'da Cuma namazını neden reddetti?

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Giriş: 21.07.2020 12:50
Güncelleme:21.07.2020 12:55
Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Gözler artık 24 Temmuz Cuma gününe çevrildi. İlk Cuma namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bu özel günün öncesinde davetlere devam ediyor. Davet edilen isimlerden biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ydu. Kılıçdaroğlu, CHP kurultayını bahane ederek daveti geri çevirdi.

Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı. Gözler artık 24 Temmuz Cuma gününe çevrildi. İlk Cuma namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bu özel günün öncesinde davetlere devam ediyor. Davet edilen isimlerden biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu, CHP kurultayını bahane ederek daveti geri çevirdi.

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