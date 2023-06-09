09 Haziran 2023, Cuma
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CHP kulisleri yangın yeri! İmamoğlu ısrar ederse Bay Kemal biletini kesecek
Seçimlerde aldığı tarihi hezimetin ardından istifaya yanaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu faturayı MYK'sına keserek tüm isimlerin istifasını alırken bu kişilerin yerlerine kendisine daha yakın olan isimleri getirdi. Kılıçdaroğlu'nun her seçimde yaşadığı başarısızlık sonrası 'yiğitlerim' dediği isimlerden olan Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı için Bay Kemal'e baş kaldırdı. CHP'nin içinde büyük bir kaos hakim olurken Gazeteci Ekrem Kızıltaş A Haber ekranlarında CHP'de olanları değerlendirdi. Kızıltaş "İmamoğlu muhalefetinde devam ederse CHP içinde İmamoğlu'nun İBB başkanlığında başarısız olduğunu yönelik sesler yükselebilir." ifadelerini kullandı.