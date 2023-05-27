27 Mayıs 2023, Cumartesi
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CHP Kadın Kolları Eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterip "Oyum Erdoğan'a" dedi
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde fark yiyen 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2. tur seçimleri öncesi tepkiler yağmaya devam ediyor. Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık, CHP Kadın Kolları Eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan ile seçim öncesi konuşmasını köşesine taşıdı.