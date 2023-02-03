03 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP-İYİ Parti arasında aday tartışması! Ümit Özlale: Onay makamı değiliz, 13 Şubat'ı TV'den öğrendik

CHP-İYİ Parti arasında aday tartışması! Ümit Özlale: Onay makamı değiliz, 13 Şubat'ı TV'den öğrendik

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.02.2023 13:43
6'lı koalisyonda aday tartışması sürüyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "CHP masayı Kemal Bey'in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz onay makamı değiliz" açıklamasında bulundu. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP-İYİ Parti arasında aday tartışması
CHP-İYİ Parti arasında aday tartışması
CHP-İYİ Parti arasında aday tartışması!
CHP-İYİ Parti arasında aday tartışması!
Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Allah’ın insanlığa emaneti: Yetimler!
Allah’ın insanlığa emaneti: Yetimler!
İşte Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri
İşte Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri
İstanbul’un fethinin başladığı yer
İstanbul’un fethinin başladığı yer
Başkan Erdoğan gençlere seslendi
Başkan Erdoğan gençlere seslendi
Adayı öğrenmek için kazıyın!
"Adayı öğrenmek için kazıyın!"
Mustafa Varank’tan A Haber’e özel açıklamalar
Mustafa Varank’tan A Haber’e özel açıklamalar
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e adaylık yanıtı
Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e adaylık yanıtı
Boğaz geçişine yeni düzenleme
Boğaz geçişine yeni düzenleme
CHP’li belediye yolsuzluk operasyonu!
CHP'li belediye yolsuzluk operasyonu!
Daha Fazla Video Göster