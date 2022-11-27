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CHP istedi İYİ Parti ikiletmedi! Ağıralioğlu'nun kulağını Halk TV'de çektiler: Kendi şahsi görüşü

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Giriş: 27.11.2022 01:30
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı için CHP'liler tarafından hedef tahtasına konmuştu. CHP'li Engin Altay, İYİ Partililere çağrı yaparak, "Ağıralioğlu'nun kulağının çekilmesi lazım" demişti. CHP'nin bu çağrısına İYİ Parti'den jet bir yanıt geldi. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP'nin kanalı Halk TV'deki canlı yayında, Ağıralioğlu'nun söylemlerinin 'şahsi' olduğunu ve partilerini bağlamadığını dile getirdi.
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