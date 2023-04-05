CHP ile HDP'nin sır ilişkisi! HDP hangi şartlar altında CHP’ye destek veriyor?

HDP'nin başını çektiği ittifak, seçim beyannamesini açıkladı. Skandal talepler var. Terörist başı Öcalan'a özgürlük gibi, özerklik gibi… Üstelik beyannamedeki her vaat HDP'nin kırmızı çizgisi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "HDP bizim kırmızı çizgimiz" diyordu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun kapalı kapılar arkasında yaptığı pazarlıklara karşı sessizliğe büründü. Siyaset gündeminin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan avukat Serkan Toper değerlendirdi.

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