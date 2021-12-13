13 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP ile HDP birlikteliği bir talimat mı? CHP neden bu adımları atıyor?

CHP ile HDP birlikteliği bir talimat mı? CHP neden bu adımları atıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2021 09:42
CHP, alan üstünlüğünü kaptırmak istemediği HDP ile birlikteliğini gizlemek için Diyarbakır mitingini iptal ederken yapılan açıklamada ‘geniş zaman’ vurgusu yapıldı. Peki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor? HDP ile birliktelik nereye kadar gidecek? CHP’nin İzmir’i getirdiği durum ne? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP ile HDP birlikteliği bir talimat mı?
CHP ile HDP birlikteliği bir talimat mı?
Deprem paraları buharlaştırdı!
Deprem paraları buharlaştırdı!
Bomba Abdullah Gül açıklaması
Bomba Abdullah Gül açıklaması
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını kim belirleyecek?
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını kim belirleyecek?
Millet İttifakı’nın 2023 adayı belli oldu
Millet İttifakı'nın 2023 adayı belli oldu
Koronavirüste son durum
Koronavirüste son durum
Türk pilotlardan göğüs kabartan görüntüler
Türk pilotlardan göğüs kabartan görüntüler
CHP ve İYİ Parti’nin dostları sözde PKK marşı okudu! HDP’nin İstanbul Kongresi’nde büyük skandal
CHP ve İYİ Parti'nin dostları sözde PKK marşı okudu! HDP'nin İstanbul Kongresi'nde büyük skandal
ANALİZ - Dünden bugüne muhalefet anlayışında ne değişti?
ANALİZ - Dünden bugüne muhalefet anlayışında ne değişti?
İBB’nin 2022 bütçesi büyük tepki çekti
İBB'nin 2022 bütçesi büyük tepki çekti
A Haber sokağın nabzını tutuyor
A Haber sokağın nabzını tutuyor
’’Siz yaktınız, yıktınız; biz yeniden inşa ettik!’’
''Siz yaktınız, yıktınız; biz yeniden inşa ettik!''
Daha Fazla Video Göster