13 Aralık 2021, Pazartesi
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CHP ile HDP birlikteliği bir talimat mı? CHP neden bu adımları atıyor?
CHP, alan üstünlüğünü kaptırmak istemediği HDP ile birlikteliğini gizlemek için Diyarbakır mitingini iptal ederken yapılan açıklamada ‘geniş zaman’ vurgusu yapıldı. Peki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor? HDP ile birliktelik nereye kadar gidecek? CHP’nin İzmir’i getirdiği durum ne? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle değerlendirdi.