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CHP içindeki "ETO" grubunda kimler var? Perde arkasından CHP’yi yöneten "ETP grubunda kim, ne iş yapıyor?

A Haber
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Giriş: 22.03.2023 16:12
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP içerisindeki trolleri yöneten bir "ETO grubunun" olduğunu söyleyerek kendisine saldırılarda bulunulduğunu dile getirdi. CHP içindeki "ETO" grubunda kimler var? Detayları Ankara’dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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