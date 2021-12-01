CHP-HDP ve İYİ Parti’de miting krizi! Meral Akşener programını neden iptal etti?

Millet İttifakı'ndan miting krizi yaşanıyor. Ortak miting talebine İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den “veto” mu? İYİ Parti yönetimi ortak miting talebine neden olumsuz yanıt verdi? Meral Akşener o günkü programını neden iptal etti? CHP ve İYİ Parti arasında ne oldu da anlaşamadılar? Miting olayının perde arkasında neler var? Terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu miting için harekete geçti. Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de miting yapma kararını almasının ardından İYİ Parti'yi de davet etti. CHP'nin ortak miting teklifini İYİ Parti'nin geri çevirmesiyle yeni bir krizin fitili ateşlendi. Bu yaşananları, A Haber'de AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve Siyaset Bilimci Onur Erim yorumladılar.

Ortak miting talebine İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den "veto" mu? İYİ Parti yönetimi ortak miting talebine neden olumsuz yanıt verdi? Meral Akşener o günkü programını neden iptal etti? CHP ve İYİ Parti arasında ne oldu da anlaşamadılar? Miting olayının perde arkasında neler var?

Bu kritik gelişmeyi AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, "İYİ Parti, CHP'den 15 milletvekili aldığında, proje olduğunu ortaya koydu" dedi.

Ziver Özdemir şu mesajları verdi,

Millet ittifakı çatısı altında yer alan siyasi partilere baktığınızda hepsi AK Parti düşmanlığı üzerinde zorlamayla dayatılmayla bir araya getirilmeye çalışılıyor. Şimdi çok benzemelerin bir arada preslenmek istendiği bir ortam oluşuyor. Tabi bunlar bir şekilde preslenemiyor. Yani kamuoyuna bir milliyetçi vitrinle kendilerini ortaya koyan bir siyasi parti, diğer yanda CHP gibi değerlendirdiğinizde yakın tarihimizden örneklerle bir arada olmak istedikleri şu anda taşeron olarak kullanmak istedikleri HDP ve HDP seçmeni olarak yeri geldiğinde Kürt siyasi hareketi başka zaman başka isimlerle bir temsiliyetin verilmek istendiği bir siyasi parti…

"CHP, CHP İLE İYİ PARTİ, İYİ PARTİ İLE DE HDP ORAYA MONTE EDİLMEK İSTENİYOR"

Düne kadar inkar, asimilasyon öncülüğünü yapan bir siyasi parti yan tarafta da aynen o çatı altında preslenmek isteyen o çorbanın içinde olmak istenen o mağduriyeti yaşayan kürlerin çoğunlukta olduğu bir siyasi parti gibi gözüküyor. Yani bunları nasıl bir ataya getireceksiniz? AK Parti düşmanlığı ile… AK Parti Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu memlekete hizmet yaptı. Cumhuriyet dönemi ve AK Parti'nin 20 yıllık hizmetini karşılaştırdığımızda bugünkü sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil dışardan galipte yolu geçen herkes o hakkı teslim ediyor. Bu hakkı teslim etmeyen kim? Bir şekilde CHP, CHP ile İYİ Parti, İYİ Parti ile de HDP oraya monte edilmek isteniyor. HDP, 40 yıldır PKK ile birlikte birilerinin taşeronluğunu yapıyor. Yer geldi Avrupa, Rusya, Orta Doğu'daki bazı dinamik güçler Türkiye'ye rakip olan birileri, yeri geldi ABD… Bunların hepsi 40 yıldır yaşandı.

"AK PARTİ OLARAK KİMSEDEN TALİMAT ALMAYACAĞIZ"

Çözüm sürecinde de hatırlıyoruz, CHP ve yönetiminde her alan arkadaşlarımız vardı. Şimdiki durumun tam tersi hareket ediyorlardı. Çoklu bir uyuşmazlık hali var. İstanbul'da bir şeyi yakaladılar. Bu ülkenin sorunları üzerine bir siyaset yapmadılar. Bunu yapsalardı bu ülkede muhalefet sorunu çözülürdü. Hırs üzerine hareket ediyorlar. Bunlar kendilerince bir şeyler kurmak istiyor. Ağa babaları var. Biz halkımızın ferasetine bakarız. Biz kimseden talimat almayacağız. Bu söz bile birilerinin zoruna gidiyor. Biz bu coğrafyada Türkiye'yi hak ettiği yere taşıyacağız.

Siyaset Bilimci Onur Erim ise şu önemli tespitlerde bulundu.

"İYİ Parti tabanına hakim bir parti değil" ifadelerine yer veren, Onur Erim, "Şimdi insan fıtratında vardır sanırım şu soruya hepimiz aynı yanıtı veririz. Eğer kendimizden eminsek kendimize gevemiyorsak, beni o iftira, hal ve hareketlerimi değiştirmez. Madem Meral Akşener kendinden bu kadar emin, neden Mersin'deki halkla buluşmasını iptal neden etmiş? Çok enteresan bunu İYİ partililer de kendilerine bir sorsun bu soruyu madem böyle bir şey yok." dedi.





MİLLET İTTİFAKI'NDA MİTİN KRİZİ Mİ?

Millet İttifakı'ndan miting krizi patlak verdi. Terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu miting için kolları sıvadı. Kılıçdaroğlu Mersin'de miting yapma kararını almasının ardından İYİ Parti'yi de davet etti. CHP'nin ortak miting teklifini İYİ Parti'nin geri çevirmesiyle yeni bir krizin fitili ateşlendi.

Adaylık tercihlerinde derin bir kriz yaşayan Millet İttfakı şimdi de HDP'li Selahattin Demirtaş'ın çağrısı sonrası yeni bir krizle sarsıldı.

Terör soruşturmalarından tutuklu bulunan HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, hapishaneden ittifak ortaklarına yolladığı mektupta 'ortak miting' yapma çağrısında bulundu.

MİTİNG KRİZİ VE PERDE ARKASI

SELAHATTİN DEMİRTAŞ MİTİNG İSTEDİ



Muhalefeti yedi bölgede yedi ortak miting yapmaya çağıran Demirtaş, "Hiç değilse Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?" dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU OLUMLU BAKTI



Söz konusu çağrı sonrası akşam saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dövizdeki artışı bahane ederek miting yapacaklarını açıkladı.

Kılıçdaroğlu "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, "Haydi Meydana" diyorum. İlk mitingimiz Mersin'de!" dedi.

İYİ PARTİ DAVETİ REDDETTİ!



Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın çağrısı sonrası aldığı miting kararına Akşener'i de davet etti. Akeşener ise aynı gün Mersin'de programı olmasına rağmen teklifi reddetti ve programını değiştirdi.

4 Aralık'ta Meral Akşener'in daha önceden belirlenmiş Mersin programı kapsamında Mersin'de esnaf ziyareti yapacakken CHP'nin aynı gün Mersin'de miting kararı alması üzerine Akşener programını değiştirdi ve 4 Aralık'ta Amasya'da olacağı öğrenildi.

Akşener'le Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde Denizli, Balıkesir ve Aydın'da ortak miting yapmalarına rağmen kez CHP'den gelen ortak miting önerisini geri çevirmesi krize sebep oldu

AKŞENER TABANDAN ÇEKİNİYOR



Akşener'in miting teklifini geri çevirmesi 'HDP' çekincesi olarak yorumlandı. HDP'nin Mersin'de CHP mitingine destek verebileceği düşünülürken Akşener'in tabandan gelecek tepkiden korktuğu konuşuldu. Mersin'de CHP ve HDP bayrağı ile İYİ Parti bayrağının yan yana gelmesinin tabanda sorun oluşturabileceği İYİ Parti kulislerinde konuşuldu.

Demirtaş'ın çağrısı ve Kılıçdaroğlu'nun kolları sıvaması ile başlayan süreç Akeşener'in teklifi geri çevirmesi ile krize dönüştü.