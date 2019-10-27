CHP-HDP ittifakında büyük çatlak: Sessizliklerinin cevabını vereceğiz

Terör operasyonları kapsamında görevden alınan HDP'li isimlere muhalefetten destek gelmediğini belirten HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bölgede yaşananlara ses çıkarmayanlar, bizden cevabı gerektiği zamanda mutlaka alacaklardır." diyerek CHP ve diğer ittifak ortaklarını topa tuttu.