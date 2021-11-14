14 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz gazisinden Lütfü Türkkan tepkisi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz gazisinden Lütfü Türkkan tepkisi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2021 17:42
Son dakika haberleri... İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ailesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a sessiz kaldığı için 15 Temmuz Gazisi tarafından protesto edildi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Lütfü Türkkan tepkisi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi
Erdoğan: 3600 ek göstergeyi çözüme kavuşturacağız
Erdoğan: 3600 ek göstergeyi çözüme kavuşturacağız
3 FETÖ’cü ve 2 PKK’lı sınırda yakalandı
3 FETÖ'cü ve 2 PKK'lı sınırda yakalandı
Başkan Erdoğan’dan memurlara dikkat çeken mesaj
Başkan Erdoğan'dan memurlara dikkat çeken mesaj
Başkan Erdoğan’ı ağlatan belgesel
Başkan Erdoğan'ı ağlatan belgesel
Önce bıçakladı sonra tekme ve yumruklarla dövdü
Önce bıçakladı sonra tekme ve yumruklarla dövdü
Topraklarından zulümle sürüldüler
Topraklarından zulümle sürüldüler
2 yıl önce evlendiği eşini belediyeye aldı!
2 yıl önce evlendiği eşini belediyeye aldı!
Türkkan neden ihraç edilmedi?
Türkkan neden ihraç edilmedi?
Ekim ayında 27 terörist etkisiz hale getirildi
Ekim ayında 27 terörist etkisiz hale getirildi
Sicili kabarık! İşte Türkkan gerçeği...
Sicili kabarık! İşte Türkkan gerçeği...
Türk bayrakları gökyüzüyle buluştu
Türk bayrakları gökyüzüyle buluştu
Daha Fazla Video Göster