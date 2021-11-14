CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz gazisinden Lütfü Türkkan tepkisi

Son dakika haberleri... İstanbul'da Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in ailesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a sessiz kaldığı için 15 Temmuz Gazisi tarafından protesto edildi.