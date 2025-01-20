CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a soruşturma

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin, "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı. Aydın, yaptığı paylaşıma ilişkin soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.