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CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a soruşturma

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.01.2025 15:27
Güncelleme:20.01.2025 15:30
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin, "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı. Aydın, yaptığı paylaşıma ilişkin soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a soruşturma
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a soruşturma
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma
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