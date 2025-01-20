20 Ocak 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin, "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı. Aydın, yaptığı paylaşıma ilişkin soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.